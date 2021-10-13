Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 октября: за сутки заболел 151 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 13 октября, 45237 человек. 42788 заболевших выздоровели, 971 тамбовчанин умер. За последние сутки зафиксировали 151 новый случай, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 55 мужчин и 88 женщин в возрасте от 18 до 98 лет, а также восемь детей от 5 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 953 человека, из них диагноз «пневмония» у 819 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.