Тамбовчане жалуются на своры бездомных собак в разных частях города

Во время мониторинга сети «Интернет» следователи выявили многочисленные жалобы тамбовчан, касающиеся вопроса бездомных животных, представляющих опасность для горожан. Люди оставляют обращения и на информационные ресурсы СК России.

- В большинстве случаев жители опасаются за безопасность своих детей, так как в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений обитают стаи агрессивных бездомных собак, - уточняют в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

Например, жители Тамбова жалуются на своры собак в районе МАОУ СОШ № 22, 33, 35, дома № 193 по ул. Астраханской, домов № 71 и 59а корпус 7б по ул. Рылеева, дома № 161 по ул. Советской, домов 1 и 4а проезда Запрудный, дома 2и по ул. Агапкина города Тамбова и т.д.

Как пояснили в следственном комитете, по вопросу отлова бездомных собак на территории города Тамбова можно обратиться по следующим телефонам: 8 (4752)79-03-79, 8 (4752)79-03-76 (комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, с 8-30 до 17-30) или 8 (4752)72-03-39 (диспетчерская МКУ ЕГЦДС, круглосуточно).