Тамбовчанина задержали с килограммом марихуаны

В конце августа сотрудники отдела наркоконтроля МОМВД России «Первомайский» неподалеку от деревни Иванжитово во время сбора наркосодержащего растения задержали 64-летнего мужчину. Местный житель культивировал 300 кустов конопли. При себе у мужчины находилось больше одного килограмма марихуаны. Растения изъяли.

- По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.