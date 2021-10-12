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Общество12 октября 2021 17:00

Тамбовчанин заплатил налоги после ареста банковского счета и машины

Фермер задолжал 711 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В отделение судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области на принудительное исполнение поступило производство, возбужденное в отношении местного фермера. Мужчина не платил вовремя налоги и задолжал 711 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковский счет должника, а также арестовал седан бизнес-класса Toyota Camry 2018 года выпуска, принадлежащий фермеру.

- Эти меры вынудили индивидуального предпринимателя найти деньги и погасить задолженность по налогам в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.