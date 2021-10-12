У тамбовского предпринимателя украли 13 тонн семечек

В отделение полиции поселка Сатинка с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель, проживающий в селе Сампур. Мужчина рассказал, что с его склада похитили 13 тонн семян подсолнечника. Сотрудники сампурской полиции провели проверку, опросили водителей, работников складов и установили, что в отсутствие фермера его бригадир дал указание одному из водителей перевезти семена подсолнечника с одного склада на другой. Именно там похищенные семечки были найдены. Водитель и бригадир опрошены. 13 тонн сельхозпродукции изъяты и возвращены на склад владельца.

- По факту хищения семян подсолнечника на полмиллиона рублей решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.