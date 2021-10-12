Тамбовскую молодежь приглашают к участию в Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания

Заявки принимаются до 31 декабря Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Открылся прием заявок на участие в Международной ежегодной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания имени Александра Можайского. К участию в ней приглашают молодежь из различных регионов России и ближнего зарубежья, которая интересуется авиацией, в том числе, и тамбовских юношей и девушек.

Организаторы олимпиады - Фонд содействия развитию авиационных и космических технологий, Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт, Российский государственный гуманитарный университет, Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук.

- Главная цель олимпиады – популяризация авиастроительной отрасли, формирование будущего сообщества авиастроителей и успешная социализация подростков в этом профессиональном сообществе. Принять участие в ней могут юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет независимо от гражданства и места проживания, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Олимпиада проводится в два тура: первый заочный (в сети интернет) и второй тур очный (молодежный симпозиум). В течение учебного года ребята пройдут тестирование, разместят свои работы на сайте олимпиады, получат отзывы на них. Всем зарегистрированным участникам при подготовке к олимпиаде предлагаются для изучения специально разработанные курсы дополнительного дистанционного образования.

Во втором туре на молодежном симпозиуме победители первого тура выступят публично. Победителями станут те, чьи доклады займут первое, второе и третье места.

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 31 декабря. Подведение итогов конкурса и молодежный симпозиум пройдут Москве в апреле 2022 года.