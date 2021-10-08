Житель Тамбовской области угрожал приятелю осколком от бутылки

В Котовске полицейские раскрыли факт угрозы убийством. Как установлено, преступление произошло на улице Мартовской. Двое приятелей, находясь в алкогольном опьянении, что-то не поделили друг с другом, в результате чего между ними произошла ссора.

В подъезде многоквартирного дома 35-летний взял стеклянную бутылку, разбил ее и осколком стал угрожать 33-летнему товарищу. К счастью, вскоре конфликт утих, и все закончилось благополучно. Нападавшего задержали.

- Мужчина свою вину признал, выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.