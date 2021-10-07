Тамбовчанин незаконно присвоил себе земельные участки и продал их под заправку

В Тамбовской области вынесли приговор 54-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На следствии и в суде установили, что в 2014 году мужчина по минимальным ценам (за 50-150 тысяч при рыночной цене более 250 тысяч рублей) купил восемь фактически заброшенных, без видимого обозначения границ, удаленных от дороги земельных участков в границах ликвидированного садового товарищества в поселке Новая Ляда Тамбовского района. После этого при содействии бывшего председателя данного садового общества он обманным путем, на основании подложных документов, оформил право собственности на восемь смежных между собой земельных участков вдоль первой линии от автодороги «Тамбов-Пенза», принадлежащих иным собственникам, а не тем, у кого он в реальности выкупил землю. После официальный процедуры объединения всех восьми земельных участков в один и присвоения ему единого кадастрового номера, фигурант продал его под строительство автозаправочной станции по цене, превышающей 5 миллионов рублей. В результате преступных действий злоумышленника реальные собственники земельных участков утратили права пользования и распоряжения ими. Причиненный им ущерб составляет около 2,5 миллионов рублей.

В рамках предварительного расследования мужчина не признавал вины в совершении преступления, однако следователю удалось собрать достаточную доказательственную базу, позволившую суду сделать вывод о его виновности и вынести обвинительный приговор.

- Суд апелляционной инстанции отменил назначенное судом первой инстанции наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и приговорил фигуранта к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СКР по тамбовской области. - Уголовное преследование в отношении подельника осужденного прекращено в связи с его смертью.