Евгений Матушкин стал председателем Тамбовской областной Думы, а Александр Никитин – сенатором от нашего региона

Обе кандидатуры одобрили единогласно

7 октября состоялось первое заседание областной Думы седьмого созыва. Народные избранники рассмотрели вопрос об избрании председателя. Фракция партии «Единая Россия» выдвинула на эту должность Евгения Матушкина. По результатам тайного голосования за его кандидатуру высказались все 48 депутатов, которые присутствовали на заседании. Напомним, Евгений Матушкин является депутатом областной Думы с пятого созыва. Прошел путь от председателя комитета до председателя областной Думы.

На заседании был рассмотрен вопрос о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от областной Думы седьмого созыва. Фракция партии «Единая Россия» выдвинула на этот пост Александра Никитина, который с 2011 по 2015 годы был председателем областной Думы пятого созыва, а с 2015 по 2021 годы – главой администрации области. Депутаты регионального парламента единогласно наделили Александра Никитина полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от областной Думы.