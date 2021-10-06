Новый руководитель Тамбовщины Максим Егоров проверит, как регион готов к зиме

Пока не у всех тамбовчан есть отопление Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Совещание по вопросам готовности жилищно-коммунального комплекса к работе в зимних условиях провел 6 октября временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров. В нем приняли участие руководители ресуроснабжающих организаций, а также главы муниципалитетов по видеоконференцсвязи.

- Готовность тепловых, водопроводных и канализационных сетей, социальных объектов и многоквартирных домов к работе в зимних условиях должна быть максимальной. Пока этого нет. В Тамбове продолжается ремонт тепло- и водопроводных сетей, видим много жалоб от людей на отсутствие тепла. Во взаимодействии с ресурсными организациями мы должны работать круглосуточно, чтобы в ближайшие дни закончить все ремонтные и пусконаладочные работы. Лично побываю во всех муниципалитетах и проверю их готовность к холодам, - сказал Максим Егоров.

Он поручил ежедневно вести оцифрованный план-график проведения работ по подготовке к отопительному периоду в разрезе муниципалитетов, улиц, социальных объектов, домов. Эта тема будет ежедневно на его личном контроле. Перед Жилнадзором поставлена задача организовать проверку готовности всех многоквартирных домов к функционированию в зимний период.

В том числе будет учитываться информация, предоставляемая Центром управления регионом (ЦУР) на основе анализа обращений тамбовчан в социальных сетях. По информации ЦУРа, за последние десять дней поступило 367 сообщений с жалобами на отсутствие отопления, горячей воды или ненадлежащее качество услуг. Это четверть от общего числа обращений в целом. Наибольшее количество обращений пришло от жителей областного центра.

Врио главы региона обратил внимание на повсеместную организацию резервных источников тепла на случай форсмажорных обстоятельств зимой. По инициативе Максима Егорова «Ростех» установит в Тамбове на коммунальных сетях цифровые датчики, которые позволят выявлять аварии и предаварийные ситуации, определять места и объемы потерь и намечать, какие объекты инфраструктуры требуют ремонта. Это необходимо для того, чтобы прогнозировать ремонт объектов инфраструктуры, работать точечно и направлять средства на обновление тех сетей, которые требуют замены.