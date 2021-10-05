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Общество5 октября 2021 18:05

В администрации Тамбовской области встретили нового губернатора

Максим Егоров сменил на посту руководителя области Александра Никитина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На следующий день после назначения Максим Егоров был на Тамбовщине

На следующий день после назначения Максим Егоров был на Тамбовщине

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

5 октября в администрации области заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко представил временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова.

В своем выступлении Максим Егоров сказал, что постарается оправдать доверие главы государства и тамбовчан, обозначил основные приоритеты в совместной работе по улучшению качества жизни и благосостояния людей, развитию потенциала региона. Будучи заместителем министра строительства и ЖКХ России, Максим Егоров курировал такие федеральные проекты в рамках нацпроектов как: «Чистая вода», «Расселение из аварийного жилья», «Формирование комфортной городской среды», «Экология». Этим направлениям он намерен уделять особое внимание и на Тамбовщине. В числе главных приоритетов также названы: привлечение крупных инвестиций в промышленность, АПК, экологию, развитие образования, здравоохранения, борьба с распространением коронавирусной инфекции.

- Надеюсь, мы будем работать единой командой и сделаем регион лучше, чем он есть сегодня. Я открыт для любого человека и буду стремиться к прозрачной работе по всем направлениям, - сказал Максим Егоров.

Александр Никитин в своем выступлении отметил, что Тамбовская область находится сегодня на подъеме, занимает в стране лидирующие позиции по ряду социально-экономических показателей:

- Всегда и везде вместе с вами я делал все возможное для родной Тамбовщины, где я родился, работал и прошёл становление. Отчётливо понимаю, что не все планы доведены до конца. Добровольно оставляя нынешнюю должность, я оставляю здесь свою душу и сердце. Сердечно благодарю всех, кто шёл рядом со мной, разделял радость побед и горечь неудач. Я верю, что при вашем опыте, дорогие друзья, и профессионализме и опыте Максима Борисовича Егорова Тамбовская область добьётся новых успехов.