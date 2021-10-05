В осенний призыв более 800 тамбовчан направят на службу в армии

На Тамбовщине идет осенняя призывная кампания. Всего планируется призвать в армию более 800 человек. Как сообщает областной военный комиссариат, по традиции тамбовские призывники проходят службу в частях, дислоцированных по всей стране, в том числе в элитных подразделениях и Президентском полку. Так, семь человек захотели пройти службу в научной роте.

- С каждым призывом уровень подготовки наших призывников все выше и выше. Это связано с тем, что молодежь начинает смотреть на себя думать о будущем и перспективах на будущее. Также молодые люди больше занимаются спортом, больше внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию. Среди призывников доля лиц с высшим образованием достигает 75%, - отметил военный комиссар Тамбовской области Алексей Доготер.

Добавим, что призывная кампания проходит при строгом соблюдении санитарных мер, призванных не допустить распространение коронавируса.

Продлится осенний призыв до 31 декабря.