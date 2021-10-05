В Тамбовской области осудят жителя Жердевки за торговлю алкоголем без лицензии

На Тамбовщине в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. В декабре прошлого года оперативникам поступила информация о том, что на территории Жердевки и Жердевского района мужчина продает алкогольную продукцию известных брендов без акцизных марок.

Дома у жителя Жердевки нашли 12 бутылок водки, 2 бутылки бренди и 200 бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 1,5 литра каждая. При дальнейшем обыске у него дополнительно обнаружили и изъяли еще 39 бутылок вина, 1339 бутылок водки, 219 бутылок бренди и коньяка, 33 бутылки виски и 698 бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 1,5 литра каждая.

Таким образом, у 48-летнего мужчины не было лицензии, разрешающей продажу алкоголя. В общей сложности у него изъяли не менее 2542 бутылок спиртного различного объема и наименования.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», п. «б» ч.2 ст. 171.3 УК РФ «Закупка, хранение, перевозка алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, совершенные неоднократно, с причинением крупного ущерба».

По окончании расследования уголовных дел в конце сентября этого года их направили с обвинительным заключением в Жердевский районный суд для рассмотрения по существу.