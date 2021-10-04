В аварии с двумя «Приорами» на Тамбовщине пострадали четыре человека, в том числе двое подростков

Дорогу не поделили две "Приоры" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы четыре человека, в том числе двое подростков, произошла 2 октября в 12 часов 50 минут на 10 километре автодороги «Тамбов-Котовск». На регулируемом перекрестке 57-летний водитель «Лада Приора», поворачивая налево, столкнулся с автомобилем такой же марки под управлением 24-летнего мужчины, который двигался навстречу.

- В результате ДТП в больнице оказались 55-летняя женщина, 24-летний мужчина и ребята 16 и 17 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.