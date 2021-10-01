В Тамбовской области девушка угнала иномарку у своего знакомого

В отделение полиции с. Бондари Тамбовской области 30 сентября обратился 26-летний молодой человек. По словам парня, кто-то угнал его автомобиль «Фольксваген Пассат», который он припарковал возле дома №36 по улице Карла Маркса.

Полицейские выехали на сообщение, осмотрели место угона и опросили свидетелей преступления. В ходе розыска стражи порядка получили оперативную информацию о возможном угонщике.

Вскоре полицейские нашли и задержали иномарку на 29-ом километре автодороги Бондари-Пичаево без технических повреждений. Было установлено, что за рулем находилась жительница села Вердеревщино, 26-летняя знакомая потерпевшего.

- Девушка дала признательные показания в отделении полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.