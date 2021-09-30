Коронавирус в Тамбове, новости на 30 сентября: за сутки заболели 119 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 30 сентября, достигло 43437 человек. Из них выздоровели 41267 человек, 898 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 119 жителей региона, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 39 мужчин и 73 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 7 детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 794 человека, из них диагноз «пневмония» у 722 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.