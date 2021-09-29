Тамбовчане могут сделать прививку от ковида в социальном МФЦ

В Центре социальной поддержки граждан в новом здании по улице Максима Горького, д. 18 (социальный МФЦ) с 28 сентября работает пункт вакцинации против коронавируса. Прививки тамбовчанам делают сотрудники Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки. Об этом сообщили в управлении соцзащиты и семейной политики региона.

- В связи с тем, что новое здание позволяет максимально развести потоки граждан, приходящих за получением мер социальной поддержки, появилась возможность в короткие сроки обеспечивать вакцинацию достаточно большого количества граждан. Удобное расположение в историческом центре города, высокая проходимость граждан в учреждении смогут позволить в перспективе проводить такие акции на постоянной основе, - сообщает руководство Центра.

Записаться на прививку можно по телефону «горячей» линии: 8 (4752) 78-60-60.