Тамбовчан предупреждают об отключениях света на девяти улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 29 сентября в областном центре по причине ремонтных работ отключат электроэнергию на девяти улицах города.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:
ул. Южная, д. 1-105;
ул. Астраханская, д. 122-130.
На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
- с 9.00 до 11.30 по ул. Железнодорожной, д. 8-10б;
- с 13.30 до 16.30 по ул. Рылеева, 55, 55А.
В связи с проведением персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.30 до 16.00 не будет подаваться электроэнергия по адресам:
- ул. М.Горького, д. 27-108;
- пр. Сакко и Ванцетти, д. 1-20;
- ул. Базарная, д. 93-95;
- 2-й Комсомольский пр., д. 3-18.
С 9.00 до 15.00 при проведении персоналом «Жилищное управление №1» ремонтных работ в вводно-распределительном устройстве жилого дома будет прекращено электроснабжение дома 2/4 по пр. Энергетиков.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит жителям областного центра свои извинения за доставленные неудобства.