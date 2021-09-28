Тамбовчан предупреждают об отключениях света на девяти улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 29 сентября в областном центре по причине ремонтных работ отключат электроэнергию на девяти улицах города.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

ул. Южная, д. 1-105;

ул. Астраханская, д. 122-130.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30 по ул. Железнодорожной, д. 8-10б;

- с 13.30 до 16.30 по ул. Рылеева, 55, 55А.

В связи с проведением персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.30 до 16.00 не будет подаваться электроэнергия по адресам:

- ул. М.Горького, д. 27-108;

- пр. Сакко и Ванцетти, д. 1-20;

- ул. Базарная, д. 93-95;

- 2-й Комсомольский пр., д. 3-18.

С 9.00 до 15.00 при проведении персоналом «Жилищное управление №1» ремонтных работ в вводно-распределительном устройстве жилого дома будет прекращено электроснабжение дома 2/4 по пр. Энергетиков.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит жителям областного центра свои извинения за доставленные неудобства.