В Тамбовской области хотят исключить из программы капремонта дома, в которых меньше пяти квартир

На ремонт тратят больше, чем собирают с жителей

В Тамбовской области планируют исключить из программы капремонта дома, в которых расположено меньше пяти квартир. Соответствующий законопроект внес в Тамбовскую областную Думу глава региона Александр Никитин.

По данным управления ТЭК и ЖКХ области, на сегодняшний день в региональную программу капитального ремонта включено 115 домов с количеством квартир меньше пяти. При средней площади таких домов около 120 квадратных метров, размер прогнозируемых взносов на капитальный ремонт за время действия программы составит 338 тысяч рублей. При этом планируемая стоимость работ в таких домах оценивается в 2,09 миллиона рублей, а стоимость проведения одного вида ремонта (например крыши) составляет 600 тысяч рублей. То есть жители таких домов не смогут собрать за время действия программы средства даже на один вид ремонта.

Чтобы решить эту проблему, чиновники предлагают, переложить бремя ремонта на самих жильцов, исключив малоквартирные дома из программы капремонта. В случае, если это предложение поддержат, людям вернут деньги, уже уплаченные в региональный Фонд капитального ремонта. Если дом уже отремонтировали, затратив на это средства Фонда, с людей собираются взыскать сумму, потраченную на работы и превышающую размер уплаченных ими взносов. Разработчики законопроекта ссылаются на практику других областей страны.

- Анализ применения субъектами РФ нормы об исключении из региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов, в которых менее 5 квартир, показал, что из 18 регионов, входящих в Центральный федеральный округ в 14 приняты соответствующие изменения, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.