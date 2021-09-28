В Тамбове водитель «Приоры» врезался в стоящий на остановке автобус

В автобусе никто не пострадал Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием пассажирского автобуса произошла 27 сентября в 11 часов 50 минут в городе Тамбове на Моршанском шоссе у дома 23. 21-летний водитель «Лада Приора», двигаясь в сторону села Донское, врезался в стоящий на остановке общественного транспорта автобус «НефАЗ 5299-10-15».

- В результате ДТП в автобусе никто не пострадал, травмы получил 28-летний пассажир «Лада Приора», на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.