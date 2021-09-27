Более 196 тысяч жителей Тамбовской области привились от гриппа

Тамбовчанам напоминают, что одномоментное введение вакцин от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа недопустимо Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В настоящее время на Тамбовщине прививку от гриппа сделали более 196 тысяч человек, в том числе свыше 20 тысяч детей. Нынышняя кампания по иммунизации отличается тем, что она проводится на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

- Это еще один повод сделать прививку от гриппа, поскольку в случае одновременного заражения гриппом и Сovid-19 потребуется более длительное лечение, а процесс выздоровления будет очень тяжелым, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

При этом одномоментное введение вакцин от ковида и сезонного гриппа недопустимо. Между введениями этих вакцин должно пройти не менее одного месяца. Последовательность вакцинации не имеет значения.

Планируется, что в ходе кампании по иммунизации против гриппа прививки сделают около 600 тысяч человек, что составляет порядка 60 % населения области.

На данный момент в Тамбовскую область поставлено около 27 тысяч доз препарата «Ультрикс Квадри» для вакцинации детей и беременных женщин, а также почти 247 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых.

Также за счет бюджетных средств закуплено 12 тысяч доз вакцины «Гриппол».