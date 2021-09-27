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Происшествия27 сентября 2021 15:41

Тамбовский пенсионер украл с территории предприятия металлические изделия

Мужчина сдал похищенное имущество в специализированный пункт приема
Ксения АЛЕШИНА
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Полицейские раскрыли преступление, совершенное в Уваровском районе Тамбовской области. Так, в микрорайоне Молодежный г. Уварово неизвестный проник на территорию предприятия и похитил 24 металлические подкладки, 6 накладок и одну рельсу.

Стражи порядка проверили все ближайшие пункты приема металлолома. В ходе розыска у полицейских появилась зацепка. В одной из точек сотрудники описали личность подозрительного мужчины, который, вероятно, сдал похищенный металл.

Полицейские задержали 66-летнего пенсионера из Уварово недалеко от места кражи. Мужчина рассказал, что перевозил металл с территории предприятия на личном транспорте.

- Полученные преступным путем деньги мужчина потратил, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. Б ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».