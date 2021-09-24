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Происшествия24 сентября 2021 10:59

При столкновении двух иномарок в Тамбове получила травмы женщина

ДТП произошло на улице Астраханской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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39-летняя женщина попала в больницу

39-летняя женщина попала в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы водитель иномарки, произошла 23 сентября в 3 часа дня в городе Тамбове по улице Астраханской в районе дома №176А. 29-летний водитель автомобиля «SKODA Octavia», поворачивая налево, столкнулся с движущимся навстречу «HYUNDAI Matrix», под управлением 39-летней женщины.

- В результате ДТП женщину с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.