При столкновении двух иномарок в Тамбове получила травмы женщина

39-летняя женщина попала в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы водитель иномарки, произошла 23 сентября в 3 часа дня в городе Тамбове по улице Астраханской в районе дома №176А. 29-летний водитель автомобиля «SKODA Octavia», поворачивая налево, столкнулся с движущимся навстречу «HYUNDAI Matrix», под управлением 39-летней женщины.

- В результате ДТП женщину с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.