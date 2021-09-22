Двое тамбовчан отказались платить за поездку и избили таксиста

В Тамбове двое парней 23 и 27 лет предстанут перед судом за совершение нескольких преступлений. В декабре прошлого года молодые люди пытались украсть с припаркованного у дома «КАМАЗа» два аккумулятора. Инцидент произошел на улице Яценко.

Злоумышленники уже вытащили аккумуляторы и собирались погрузить их в свой автомобиль, однако их заметил владелец «КАМАЗа». Один из парней сбежал, а другой избил водителя и сломал ему нос.

Спустя две недели молодые люди, ночью, находясь в здании отделения банка на улице Мичуринской сорвали с шеи посетителя золотую цепочку с целью перепродажи. А в мае этого года во время конфликта с таксистом, которому молодые люди отказывались платить за поездку, произошла драка с хищением мобильного телефона водителя.

По данным фактам было возбуждено несколько уголовных дел, позже объединенных в одно производство. В ходе следственных действий молодые люди признались в совершении преступлений и вернули украденные цепочку и мобильник. Причиненный ущерб злоумышленники компенсировали денежными суммами.

- По окончании расследования уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 1 и 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой» с обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Отмечается, что один из тамбовчан ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и нарушение ПДД, а второй – за кражи и угон транспортного средства.