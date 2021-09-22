В Моршанске местного жителя будут судить за дачу взятки полицейскому в 5 тысяч рублей

В Моршанске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый обвиняемого в совершении преступления по ч.3 ст. 30 – ч.1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Установлено, что 20 августа этого года житель города Моршанска попытался дать взятку в размере 5 000 рублей сотруднику полиции, положив деньги в нагрудный карман его формы. Таким образом, он хотел уклониться от наказания за совершенное им административное правонарушение по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

От незаконного денежного вознаграждения страж порядка отказался и сообщил о случившемся своим коллегам в дежурную часть.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд города Моршанска для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тамбовской области.