На 17 улицах Тамбова отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в областном центре 23 сентября из-за ремонтных работ отключат электроэнергию на 17 улицах.

На время проведения профилактических работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ свет отключат с 8.30 до 16.30:

ул. Серова, д. 24-84, 41-107;

ул. М. Расковой, д. 3-23, 6-24.

На время проведения профилактических работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30:

ул. Гастелло, 11;

ул. Елецкая, д. 56, 58;

- с 13.30 до 16.30:

пр. 3-й Почтовый, д. 3, 4, 6, 8, 10, 16;

пр. 2-й Почтовый, д. 3, 5, 7, 4, 4р, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;

ул. Эскадронная, д. 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44;

пр. 1-й Эскадронный, д. 11, 11р, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а;

ул. Полынковская, д. 37.

На время проведения опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ персоналом Дирекции благоустройства и озеленения с 9.00 до 16.00:

ул. Гагарина, д. 125-127;

ул. Саратовская, д. 31-42;

ул. Петропавловская, д. 18-28;

ул. Ерофеевская, д. 3-17, 2-18;

ул. Дегтярева, д. 23-35, 20-40;

ул. Елецкая, д. 1-2;

ул. Орловская, д. 1-17, 2-28;

ул. Буденного, д. 1-41/127, 28-46.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит свои извинения за доставленные неудобства.