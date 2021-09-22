На Тамбовщине при столкновении фуры и легковушки погиб водитель

Гранта въехала в большегруз Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 21 сентября в 0 часов 30 минут на 339 километре автодороги «Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов», на территории Петровского района. 46-летний мужчина за рулем «LADA GRANTA» столкнулся с движущимся во встречном направлении большегрузом «МАН-1932TGA» с полуприцепом «SCHMITZ-S01» под управлением 38-летнего водителя.

- В результате аварии водитель «LADA GRANTA» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.