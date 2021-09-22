В Тамбове задержали иностранного наркокурьера

В Тамбове 20 сентября на улице Мичуринской полицейские задержали 20-летнего иностранного гражданина. Во время досмотра у парня нашли 300 пакетиков, в каждом из которых находилось по 2 грамма героина. В общей сложности при себе у молодого человека было 600 граммов героина.

В этот же день на улице Пролетарской оперативники задержали 25-летнего тамбовчанина, который забрал из тайника 88 граммов героина. Как установлено в ходе оперативных мероприятий, закладку сделал прибывший на территорию Тамбова 20-летний мигрант.

- Оба молодых человека доставлены сотрудниками полиции в Управление Наркоконтроля УМВД, где опрошены на предмет причастности к незаконному обороту наркотиков, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 – ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По версии следствия, крупный оптовый наркокурьер приехал в областной центр из Воронежа для организации сети тайников с наркотиками для мелких наркокурьеров.

Изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу. Решается вопрос о помещении двух задержанных под стражу на период расследования уголовных дел. Санкции данной статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.