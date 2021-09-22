В Тамбовской области иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

Мальчик оказался на больничной койке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 21 сентября в 19 часов 05 минут на 7 километре автодороги «Мичуринск-Липецк», проходящей по территории Мичуринского района. 39-летний водитель автомобиля «GREAT WALL» сбил 14-летнего велосипедиста.

- В результате ДТП подросток получил травмы, на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую больницу Мичуринска имени С.С.Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.