На ул. Коммунальной Тамбова начался капремонт водопровода

Во время работ заменят сотни метров ветхих труб

В Тамбове коммунальщики приступили к работам по замене сетей водоснабжения и водоотведения на улице Коммунальной. В планах - ремонт 336 метров трехсотмиллиметрового водовода от улицы Красная до улицы Носовская, а также коллектора с заменой 348 метров дефектного участка. На эти работы будет выделено 37 миллионов рублей.

- При осуществлении ремонта будет использоваться бестраншейный метод (горизонтального направленного бурения), что позволит в разы минимизировать площадь разрытий, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов.

Фото РКС-Тамбов