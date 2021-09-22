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Общество22 сентября 2021 15:31

На ул. Коммунальной Тамбова начался капремонт водопровода

На работы потратят 37 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во время работ заменят сотни метров ветхих труб

Во время работ заменят сотни метров ветхих труб

В Тамбове коммунальщики приступили к работам по замене сетей водоснабжения и водоотведения на улице Коммунальной. В планах - ремонт 336 метров трехсотмиллиметрового водовода от улицы Красная до улицы Носовская, а также коллектора с заменой 348 метров дефектного участка. На эти работы будет выделено 37 миллионов рублей.

- При осуществлении ремонта будет использоваться бестраншейный метод (горизонтального направленного бурения), что позволит в разы минимизировать площадь разрытий, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов.

Фото РКС-Тамбов