За неуплату алиментов тамбовчанку на год отправили в колонию-поселение

В отделении судебных приставов по Кирсановскому и Уметскому районам УФССП России по Тамбовской области на принудительном исполнении находятся материалы в отношении местной жительницы о взыскании алиментов на содержание двух несовершеннолетних дочерей. Долг достиг 963 тысяч рублей.

Женщину привлекали к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ей назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ. Эта мера не исправила ситуацию.

По истечении двух месяцев в отношении женщины возбудили уже уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд приговорил неплательщицу к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства. Однако и это не побудило мать исправиться.

- После повторного возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ, суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил ее к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.