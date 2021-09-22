Мичуринцев научат ходить в турпоходы

25 сентября в 11 часов в рамках проекта «Осень в парке» на территории парка-набережная «Мичуринское подгорье» пройдет открытая тренировка по спортивному туризму. Занятие проведут заместитель директора Центра краеведения и туризма города Мичуринска Коростелев Александр и заведующая туристско-краеведческим отделом Буриева Ольга.

В рамках мероприятия мичуринцы смогут овладеть основами техники пешеходного туризма, разучить основные туристские узлы и попробовать свои силы по преодолению искусственно созданных препятствий. Приглашаются все желающие независимо от возраста.

По завершении тренировки в 12 часов состоится первенство города по спортивному туризму (техника пешеходного туризма) среди команд общеобразовательных организаций (8-11 классы), посвящённое Всемирному дню туризма.

- В случае дождя возможно изменение даты и времени проведения мероприятия, - сообщает пресс-служба мэрии наукограда.