На Тамбовщине затопили в 474 соцобъектах

В регионе постепенно начинается отопительный период. Первыми по традиции батареи теплеют в учреждениях социальной сферы – школах, больницах, детских садах. По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, пуск тепла произведен в 474 учреждениях социальной сферы региона.

Так, теплые батареи встречают детей в 117 детских садах и 242 образовательных заведениях области — это почти половина от всех учреждений региона. Кроме того, тепло пришло в 115 медицинских учреждений Тамбовской области.

Полностью отапливаются учреждения социальной сферы и многоквартирные дома города Рассказово и Моршанского района. Кроме того, детские сады, школы и больницы Мичуринского, Мучкапского, Пичаевского, Сосновского, Староюрьевского и Уметского районов. Каждый день данные меняются. Дело в том, что пуск тепла в социальные учреждения осуществляется по заявкам.

Что касается пуска тепла в многоквартирные дома, то он проводится поэтапно. Дата начала отопительного периода определяется постановлением или распоряжением местного органа власти. По нормам отопительный период стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти дней составляет +8 градусов Цельсия и меньше.

- На данный момент в Тамбовской области уже отапливаются 294 многоэтажки. Это 203 многоквартирных дома в Рассказово, 11 — в Моршанском районе и 5 — в Сампурском. В этих муниципалитетах пуск тепла произведен в 100 процентов домов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Также к отоплению поэтапно подключаются многоэтажки города Мичуринска и Мичуринского района.