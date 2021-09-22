Для сохранения в Тамбове троллейбусов требуется почти миллиард рублей

В Тамбовской городской Думе обсудили вопрос возможности сохранения и развития в Тамбове троллейбусов. С просьбой оставить на дорогах областного центра этот вид транспорта к депутатам обратились жители.

По предварительным расчетам, проведенным МУП «Тамбовгортранс», для сохранения троллейбусов нужно провести большую работу: разработать проект реконструкции существующей инженерной инфраструктуры, построить и ввести в эксплуатацию 4 новые тяговые модульные подстанции, заменить кабельные сети, контактный провод и соответствующую арматуру контактной сети. Кроме того, для обновления автопарка, потребуется 25 новых троллейбусов, общей стоимостью более сорока шести миллионов рублей. Таким образом, ориентировочная стоимость модернизации эксплуатируемых троллейбусных линий, без разработки проектно-сметной документации, составит больше 896 миллионов рублей.

- В тяжелой экономической ситуации прогнозировать возможную прибыль от сохранения и развития электротранспорта пока не представляется возможным, - рассказали в пресс-службе Тамбовской городской Думы. - По итогам обсуждения, народные избранники приняли решение этот вопрос пока снять с контроля.