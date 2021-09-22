Тамбовчанин разбил стекло чужого авто и украл из бардачка кошелек с деньгами

В г. Уварово Тамбовской области 20 сентября в полицию с заявлением о краже обратился местный житель. По словам потерпевшего, накануне вечером он припарковал свою машину рядом с домом в 1-м микрорайоне, а утром обнаружил пропажу кошелька с деньгами и документами на автомобиль, которые лежали в бардачке.

В ходе розыска полицейским удалось установить личность подозреваемого в краже. Им оказался 25-летний молодой человек, проживающий в том же районе, что и хозяин «ВАЗ-2109». Как оказалось, он воспользовался отсутствием прохожих на улице, разбил стекло у припаркованного авто и украл оттуда вещи. Видеорегистратор парень выбросил неподалеку.

- Ранее подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Деньги и документы изъяты и возвращены законному владельцу.