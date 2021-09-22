Коронавирус в Тамбове, последние новости на 22 сентября: за сутки заболели 94 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 22 сентября, 42590 человек. 40577 заболевших выздоровели, 861 тамбовчанин умер. За последние сутки зафиксировали 94 новых случая, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 37 мужчин и 53 женщины в возрасте от 19 до 87 лет, а также четыре ребенка от 8 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 617 человек, из них диагноз «пневмония» у 539 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.