В домах мичуринцев до конца недели включат отопление

В Мичуринске с 21 сентября теплоснабжающим организациям и управляющим компаниям, осуществляющим подачу теплоносителя в жилой фонд, поручено в течение 5 дней провести наладку гидравлического и теплового режима работы систем теплоснабжения. До конца этой недели в жилые дома подадут тепло.

По традиции, в первую очередь тепло начали давать в социальные объекты. По информации управления городского хозяйства администрации наукограда, системы отопления запущены уже в 30 социальных объектах города.

В официальные группы администрации Мичуринска в соцсетях стали поступать обращения от горожан с просьбой начать отопительный сезон поскорее, некоторые мичуринцы наоборот просили не запускать систему отопления слишком рано в случае установления теплой погоды.

- Направляются запросы в метеослужбу для четкого понимания прогноза на будущее, чтобы избежать переплаты жителями города. В случае, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток ниже +8 °С, отапливать социальные объекты, жилой фонд теплоснабжающие организации начинают раньше, - рассказали в управлении городского хозяйства администрации города Мичуринска.