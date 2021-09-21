В Тамбовской области 57-летний мужчина подозревается в организации экстремистской секты «Свидетели Иеговы»

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

Решением Верховного суда РФ религиозная организация «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации ликвидированы, их деятельность признана экстремистской и запрещена на территории нашей страны.

По версии следствия, зная о том, что эта деятельность запрещена, обвиняемый продолжил ею заниматься. Мужчина созывал собрания последователей религиозного вероучения, распределял между ними роли и функции, организовывал религиозные выступления, богослужения, вел проповедническую деятельность и т.п. Незаконная деятельность была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели ряд обысков, в том числе по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяли электронные носители информации, средства связи, рукописные записи, документы, свидетельствующие об осуществлении им противоправной деятельности, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.