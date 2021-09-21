В Тамбове кассир похитила деньги у посетителя супермаркета

В Тамбове 63-летний пенсионер забыл в продуктовом супермаркете, расположенном на улице Магистральной барсетку, в которой находилось пять тысяч рублей и мобильный телефон.

Спустя какое-то время тамбовчанин вернулся в магазин за своим имуществом, однако денег в барсетке не оказалось. Мужчина обратился к администрации магазина, которая вызвала сотрудников полиции.

При изучении видеозаписи сотрудники уголовного розыска установили, что барсетку взяла 19-летняя девушка, сотрудник магазина, работающая кассиром. Она украла деньги у пенсионера. 5 тысяч рублей были возвращены покупателю.

- По данному факту следственным управлением УМВД России по городу Тамбову было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

С обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу.