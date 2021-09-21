В Тамбовской области подвели итоги выборов в Госдуму

Стало известно, как тамбовчане голосовали за кандидатов в Госдуму

В Тамбове на заседаниях окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 177 и № 178 подвели итоги выборов депутатов Государственной Думы. Председатель избирательной комиссии области Андрей Офицеров сообщил, что выборы депутатов Госдумы состоялись. В голосовании приняли участие 58,88% избирателей.

Наибольшее количество голосов избирателей по 177 одномандатному избирательному округу набрал Алексей Журавлев от Всероссийской политической партии «Родина» - 126733 (52,26%).

Наибольшее количество голосов избирателей по 178 одномандатному избирательному округу набрал Александр Поляков от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 127591 (54,58%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

Число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, распределились следующим образом:

«КПРФ» - 72133 (14,99%);

«Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» - 1933 (0,40%);

«ЛДПР» - 23427 (4,87%);

«НОВЫЕ ЛЮДИ» - 11775 (2,45%);

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 273771 (56,92%);

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ - 22710 (4,72%);

«ЯБЛОКО» - 2408 (0,50%);

«ПАРТИЯ РОСТА» - 1213 (0,25%);

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ – 2246 (0,47%);

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 3496 (0,73%);

«Гражданская Платформа» - 494 (0,10%);

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - 1734 (0,36%);

«РОДИНА» - 49852 (10,36%);

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 6525 (1,36%).

Голоса избирателей, поданных за кандидатов, распределились следующим образом:

Результаты голосования по 177 одномандатному избирательному округу:

1. Жидков Андрей Игоревич (Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - 41432 (17,08%);

2. Жилкин Владимир Владимирович (Политическая партия «ЯБЛОКО») –5405 (2,23%);

3. Журавлев Алексей Александрович (ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 126733 (52,26%);

4. Маршавин Денис Юрьевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ) – 6771 (2,79%);

5. Морозов Олег Винарьевич (Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России) – 14617 (6,03%);

6. Пересыпкин Никита Александрович (Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ») – 9846 (4,06%);

7. Плотников Павел Владимирович (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ) – 16905 (6,97%);

8. Свиридова Ирина Владимировна (Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА) – 5229 (2,16%);

9. Удалова Юлия Анатольевна (Политическая партия «Гражданская платформа» - 4244 (1,75%);

10. Ханжинов Павел Владимирович (Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ) - 2900 (1,20%).

Результаты голосования по 178 одномандатному избирательному округу:

1. Александров Артём Романович (Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - 47226 (20,20%);

2. Анциферов Юрий Дмитриевич (Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» - 6264 (2,68%);

3. Бадак Елена Сергеевна (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ) – 20330 (8,70%);

4. Воротников Илья Владимирович (Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ») – 9767 (4,18%);

5. Дубовицкий Денис Михайлович (Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России) – 14774 (6,32%);

6. Поляков Александр Алексеевич (Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 127591 (54,58%).