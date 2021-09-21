В Тамбовской области подвели итоги выборов в Госдуму

Стало известно, как тамбовчане голосовали за кандидатов в Госдуму
В Тамбове на заседаниях окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 177 и № 178 подвели итоги выборов депутатов Государственной Думы. Председатель избирательной комиссии области Андрей Офицеров сообщил, что выборы депутатов Госдумы состоялись. В голосовании приняли участие 58,88% избирателей.
Наибольшее количество голосов избирателей по 177 одномандатному избирательному округу набрал Алексей Журавлев от Всероссийской политической партии «Родина» - 126733 (52,26%).
Наибольшее количество голосов избирателей по 178 одномандатному избирательному округу набрал Александр Поляков от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 127591 (54,58%).
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
Число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, распределились следующим образом:
«КПРФ» - 72133 (14,99%);
«Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» - 1933 (0,40%);
«ЛДПР» - 23427 (4,87%);
«НОВЫЕ ЛЮДИ» - 11775 (2,45%);
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 273771 (56,92%);
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ - 22710 (4,72%);
«ЯБЛОКО» - 2408 (0,50%);
«ПАРТИЯ РОСТА» - 1213 (0,25%);
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ – 2246 (0,47%);
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 3496 (0,73%);
«Гражданская Платформа» - 494 (0,10%);
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - 1734 (0,36%);
«РОДИНА» - 49852 (10,36%);
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 6525 (1,36%).
Голоса избирателей, поданных за кандидатов, распределились следующим образом:
Результаты голосования по 177 одномандатному избирательному округу:
1. Жидков Андрей Игоревич (Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - 41432 (17,08%);
2. Жилкин Владимир Владимирович (Политическая партия «ЯБЛОКО») –5405 (2,23%);
3. Журавлев Алексей Александрович (ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 126733 (52,26%);
4. Маршавин Денис Юрьевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ) – 6771 (2,79%);
5. Морозов Олег Винарьевич (Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России) – 14617 (6,03%);
6. Пересыпкин Никита Александрович (Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ») – 9846 (4,06%);
7. Плотников Павел Владимирович (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ) – 16905 (6,97%);
8. Свиридова Ирина Владимировна (Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА) – 5229 (2,16%);
9. Удалова Юлия Анатольевна (Политическая партия «Гражданская платформа» - 4244 (1,75%);
10. Ханжинов Павел Владимирович (Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ) - 2900 (1,20%).
Результаты голосования по 178 одномандатному избирательному округу:
1. Александров Артём Романович (Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - 47226 (20,20%);
2. Анциферов Юрий Дмитриевич (Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» - 6264 (2,68%);
3. Бадак Елена Сергеевна (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ) – 20330 (8,70%);
4. Воротников Илья Владимирович (Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ») – 9767 (4,18%);
5. Дубовицкий Денис Михайлович (Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России) – 14774 (6,32%);
6. Поляков Александр Алексеевич (Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 127591 (54,58%).