В Тамбове осужденный сбежал из колонии

В Тамбове суд вынес приговор в отношении местного жителя города, отбывавшего наказание в исправительной колонии по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В январе текущего года тамбовчанин самовольно покинул рабочий объект «продовольственный склад», тем самым совершил побег из места лишения свободы.

- С учетом позиции государственного обвинения осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев. По совокупности приговоров окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.