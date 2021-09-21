Тамбовчанин пытался дать взятку полицейским, чтобы на него не заводили «уголовку» за наркотики

В Моршанском районе Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, 4 августа этого года, обвиняемый положил в бардачок служебного автомобиля сотрудников полиции взятку в 40 тысяч рублей. Таким образом, он хотел, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Однако довести преступный умысел до конца у мужчины не получилось, так как полицейские отказались от незаконного денежного вознаграждения.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.