В Тамбове без света временно останутся 15 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в областном центре 22 сентября из-за ремонтных работ отключат электроэнергию по ряду улиц.
На время проведения работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:
ул. Самарская, д. 8-16;
ул. Подбельского, д. 1-22;
пр. Астраханский, д. 4-56;
ул. Астраханская, д. 107-116, д. 122-130;
ул. Южная, д. 1-105.
На время проведения работ персоналом управляющей компании ООО «ТСЖ» с 10.00 до 12.00 по ул. Советская, д. 161.
На время проведения работ в трансформаторной подстанции:
- с 9.00 до 11.30:
пр. 3-й Почтовый, д. 3, 12, 14, 16;
ул. Эскадронная, д. 46, 48;
- 13.30 до 16.30:
ул. Оренбургская, д. 22;
ул. Самарская, д. 9, 3-14;
ул. Стадионная;
ул. Уральская, д. 22-76;
ул. Подбельского, д. 6- 94;
пр. Астраханский, д. 5-74;
пр. Уфимский, д. 1-52;
пр. Садовый, д. 6-33;
пр. Ручейный;
пр. Оренбургский, д. 4-68.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит свои извинения за доставленные неудобства.