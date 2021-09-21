В Тамбове без света временно останутся 15 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в областном центре 22 сентября из-за ремонтных работ отключат электроэнергию по ряду улиц.

На время проведения работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

ул. Самарская, д. 8-16;

ул. Подбельского, д. 1-22;

пр. Астраханский, д. 4-56;

ул. Астраханская, д. 107-116, д. 122-130;

ул. Южная, д. 1-105.

На время проведения работ персоналом управляющей компании ООО «ТСЖ» с 10.00 до 12.00 по ул. Советская, д. 161.

На время проведения работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30:

пр. 3-й Почтовый, д. 3, 12, 14, 16;

ул. Эскадронная, д. 46, 48;

- 13.30 до 16.30:

ул. Оренбургская, д. 22;

ул. Самарская, д. 9, 3-14;

ул. Стадионная;

ул. Уральская, д. 22-76;

ул. Подбельского, д. 6- 94;

пр. Астраханский, д. 5-74;

пр. Уфимский, д. 1-52;

пр. Садовый, д. 6-33;

пр. Ручейный;

пр. Оренбургский, д. 4-68.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит свои извинения за доставленные неудобства.