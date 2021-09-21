Тамбовчанка оставила в банке кошелек с 25-ю тысячами рублей

53-летняя жительница села Староюрьево 20 сентября случайно оставила кошелек с 25 тысячами рублей в местном отделении банка. Спустя полчаса после ухода она вспомнила про деньги, но на месте их не оказалось. За помощью женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции в селе Староюрьево опросили работников банка и пострадавшую, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность человека, который присвоил чужой кошелек. Им оказался 74-летний пенсионер, он был опрошен и признался, что взял чужое имущество. Кошелек с 25 тысячами у него забрали и вернули хозяйке.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.