Больница в Тамбовской области получила новый томограф

В Уваровской центральной районной больнице в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» идёт плановая замена компьютерного томографа. На данный момент завершена подготовка помещения. Средства на проведение ремонта выделены из регионального бюджета.

- Предыдущий томограф «Toshiba» работал с 2011 года и выработал свой ресурс. В мае текущего года был заключен контракт на поставку нового 16-срезного компьютерного томографа немецкой фирмы «Simens». В августе новое оборудование поставлено и смонтировано. В настоящее время специалисты рентгенологического отделения Уваровской центральной районной больницы проходят обучение с учетом специфики работы на новом оборудовании, - рассказали в Уварвоской ЦРБ.

Кабинет компьютерной томографии Уваровской больницы планирует возобновить свою работу в ближайшие дни.