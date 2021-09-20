Следователи начали проверку по факту ДТП в Тамбовской области с тремя погибшими и 9-ю пострадавшими

В рамках проверки проверят техническое состояние микроавтобуса Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Сампурском районе с участием микроавтобуса, в результате которого погибли несколько человек.

Напомним, авария произошла 20 сентября рано утром на 505-м километре федеральной трассы Р-22. На территории Сампурского района произошло лобовое столкновение микроавтобуса «Hyundai H1» и легкового автомобиля «Honda Accord». В результате ДТП 3 человека (пассажиры легкового автомобиля) скончались, еще несколько человек получили различные телесные повреждения и госпитализированы в медицинские учреждения. Данные о личностях погибших и пострадавших уточняются.

По данному факту, с целью установления возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия, а также проводят иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП. Принимаются меры к установлению собственника микроавтобуса, получению сведений и документации о техническом состоянии автомобиля и условиях перевозки людей.

- Ход проведения проверки и ее результаты по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области.