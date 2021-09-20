На набережной Мичуринска усилили видеонаблюдение для борьбы с вандалами

Количество камер на этой территории выросло вдвое Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске на набережной появились 25 новых камер видеонаблюдения. Их установили по периметру, сделав подконтрольными даже самые потаенные уголки пространства, поэтому вандалам и хулиганам теперь не удастся избежать ответственности за порчу имущества. Парк находится под надежной защитой, там находятся около полусотни видеокамер.

- Обновленная в 2020 году территория в тот же год стала востребованной у мичуринцев. Вместе с тем комфортное современное пространство уже несколько раз страдало от рук вандалов. Сломанные скамейки, детский комплекс, кабинки для переодевания, выкопанные зеленые насаждения, поломка плавающего фонтана – неполный перечень повреждений. Осложняли контроль большая протяженность территории и удаленность парка, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Во избежание повторных случаев вандализма и в городе вдвое усилили систему видеонаблюдения. Количество камер на сегодняшний день выросло до 50. Кроме того, в августе здесь установили стационарный пункт полиции.