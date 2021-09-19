Фельдшер из Тамбовской области стал лауреатом премии Зои Космодемьянской

Фото: сайт администрации Тамбовской области.

Фельдшер выездной бригады Тамбовской областной станции скорой помощи и медицины катастроф Богдан Скляров стал лауреатом премии Зои Космодемьянской. Медик уже восемь лет активно участвует в волонтерском движении, во время учебы возглавлял отряд «Милосердие» областного медицинского колледжа. Богдан объединил вокруг волонтерской работы более тысячи студентов и выпускников учебного заведения. Отряд помогал ветеранам боевых действий, нуждающимся тамбовчанам, а также инвалидам по зрению в реабилитации и социальной интеграции.

Во время учебы Богдан Скляров защищал интересы студентов колледжа, создавал проекты по развитию своего учебного заведения. Активно участвовал в различных добровольческих форумах, молодежных фестивалях, акциях. Во время пандемии помог более 300 горожанам - людям старшего поколения и тем, кто находится на карантине.

СПРАВКА «КП»:

Региональная премия имени отважной тамбовчанки Зои Космодемьянской присуждается представителям талантливой молодежи в возрасте до 30 лет за достижения в производственной, научной, учебной, творческой и общественной деятельности.

В разные годы лауреатами премии становились преподаватель-организатор ОБЖ строительного колледжа Владимир Серяпин, артист хора академического ансамбля песни и танца Тамбовской области «Ивушка» Анна Рязанова, коллектив военно-патриотического клуба имени генерал-майора В.А. Глазкова Бондарской средней общеобразовательной школы, коллектив арт-студии «Пятый океан» и другие.