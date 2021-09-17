У сорудницы тамбовского кафе украли телефон

В областном центре на улице Рылеева работница кафе оставила без присмотра свой сотовый телефон марки «Хуавей». Когда 18-летняя владелица телефона не обнаружила мобильного на месте и сразу же обратилась в полицию. Оперативники опросили посетителей кафе и потерпевшую, а также всех возможных очевидцев преступления. Записи с ближайших видеокамер изъяли. Изучив видеоматериал, сотрудники полиции составили описание подозреваемого. Вскоре полицейские вышли на ранее судимого 44-летнего мужчину, который живет рядом с кафе.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, выяснилось, что телефон вор продал сразу после кражи, деньги он потратил на спиртное. Задержанному тамбовчанину придется возместить материальный ущерб потерпевшей из своего кармана.

- Следователи УМВД по городу Тамбову возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.