В Тамбове продолжают сносить незаконные ларьки

В конце августа в Тамбове начал действовать порядок сноса незаконных торговых объектов, который позволяет в короткие сроки ликвидировать с городских территорий объекты, которые были установлены самовольно. Сейчас ведется работа по 8 незаконно размещенным объектам. Число демонтированных пополнил торговый павильон, который более десятка лет располагался на пересечении улиц Советская и Красноармейская.

- Из-за того что торговая палатка мешала обзору водителей, она была исключена из схемы нестационарных торговых объектов. Снести её не удалось даже после решения суда, так как не был найден владелец. И, наконец, поставить точку в этом многолетнем деле удалось после принятия нового порядка, - рассказала главный специалист комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова Ирина Кузенкова.

Согласно принятому порядку, если собственник самовольно установленного торгового объекта выявлен, то ему направляется уведомление о добровольном демонтаже. Когда же владельца установить не удается, информация о его поиске размещается в СМИ и на самом павильоне. Если в течение 14 дней требования о добровольном сносе не исполняются, объект демонтируют в принудительном порядке.

Конструкция была разобрана сотрудниками муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» и отправлена на хранение. Если в течение трех месяцев владелец павильона не объявится, объект передадут в собственность города.

- Желающим забрать свои торговые объекты, которые мы кстати разбираем так, что их можно было потом восстановить, придется оплатить понесенные нами расходы на демонтаж, транспортировку и хранение,- пояснил заместитель директора МБУ «Спецтехуниверсал» Алексей Смоленцев.

В ближайшее время работа по демонтажу незаконных торговых объектов будет продолжена.